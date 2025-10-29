Nuovo bonus mamme | a chi spetta importo e quando verrà erogato
(Adnkronos) – Nuovo bonus mamme, arrivano le indicazioni dell’Inps sul contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici. Con la circolare del 28 ottobre 2025 n.139, l’istituto infatti informa e illustra la disciplina sulla misura, prevista dal decreto-legge n. 952025 (legge 8 agosto 2025, n. 118), che sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
