ABBONATI A DAYITALIANEWS Le novità introdotte dall’Inps. Con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, l’ Inps ha fornito le istruzioni operative sul nuovo bonus mamme, un sostegno economico introdotto dal decreto-legge n. 952025, poi convertito nella legge n. 118 dell’8 agosto 2025. Questa misura sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo previsto per le madri lavoratrici, il cui avvio è stato rinviato al 2026. Il bonus consiste in un contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici madri che rispettano specifici requisiti anagrafici e reddituali. A chi spetta il nuovo bonus. Il bonus mamme 2025 è riconosciuto alle: Madri con due figli, fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nuovo Bonus Mamme 2025: requisiti, importo e date di erogazione