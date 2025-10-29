Nuovo Bonus mamme 2025 fino a 480 euro a dicembre Domanda anche per le supplenti entro il 6 dicembre CIRCOLARE INPS
Un sostegno economico temporaneo destinato a chi ha almeno due figli. Si tratta di un contributo mensile di 40 euro – per un massimo di 12 mensilità – introdotto dal decreto-legge 952025 (convertito nella legge n. 1182025) e descritto dall’INPS nella circolare n. 139 pubblicata il 28 ottobre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
