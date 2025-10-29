Nuovo allenatore Juve il retroscena | Palladino mai stato in corsa Unità d’intenti sul nome di Spalletti | e con questa scelta Comolli si gioca molto…

Nuovo allenatore Juve, il retroscena sulla scelta del mister bianconero: l’analisi sui nomi di Palladino e Spalletti. La Juventus ha scelto e non ha mai avuto dubbi. L’esonero di Igor Tudor ha aperto un casting che, secondo le cronache, si era ristretto a un duello tra Luciano Spalletti e Raffaele Palladino. Ma per l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, le cose sono andate diversamente: il nome di Palladino non è mai stato una minaccia seria per l’ex Commissario Tecnico. Pedullà smonta il racconto del “piano B” e rivela che la dirigenza bianconera ha avuto fin da subito le idee chiare, puntando tutto sulla prima scelta, Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

