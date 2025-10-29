Nuovo abbandono di rifiuti a Qualiano | scarpe gettate in via Falcone

Ennesimo episodio di degrado nella periferia di Qualiano: cumuli di scarpe abbandonate sul marciapiede di via Falcone. Nuovo abbandono di rifiuti in periferia a Qualiano. Ancora un episodio di degrado colpisce la periferia di Qualiano, dove è stato segnalato un nuovo abbandono di rifiuti in via Falcone. Sul marciapiede, già invaso dalla vegetazione che rende difficoltoso il passaggio dei pedoni, ignoti hanno lasciato numerosissimi paia di scarpe, abbandonate in maniera indiscriminata. L’area, spesso teatro di episodi simili, torna così a essere simbolo di inciviltà e mancanza di controllo, aggravando una situazione ambientale in periferia sotto costante attacchi di gente senza scrupoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it