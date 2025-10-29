Nuovi raid israeliani sul nord di Gaza
18.00 Nuovo attacco aereo israeliano sul nord della Striscia di Gaza, dopo la tregua che era entrata di nuovo in vigore. L'Idf, citato da Haaretz, ha affermato di aver colpito una "minaccia imminente" nel nord di Gaza. Effettuato un "attacco mirato" contro un deposito di armi, con l'obiettivo di "eliminare una minaccia terroristica". Presa di mira un'infrastruttura, secondo l'esercito israeliano, dove erano "immagazzinati armi e mezzi aerei destinati a un imminente attacco terroristico".Dalla scorsa notte 100 morti, anche bambini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
