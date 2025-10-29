Almeno per un anno il teatro Lauro Rossi sarà al centro di lavori strutturali per renderlo più sicuro, eliminando la vulnerabilità e rendendo così sicuro l’edificio. "È indispensabile intervenire, i danni immediati del terremoto – spiega l’assessore Andrea Marchiori – sono stati riparati ma occorre fare un’opera di consolidamento della struttura in quanto il sisma ha accentuato le criticità dell’edificio ed ecco l’occasione per porvi rimedio definitivamente attraverso opere capaci di garantire una maggiore staticità e sicurezza". Per questa ragione si profila la chiusura del teatro. "Il progetto prevede l’esecuzione di opere che richiedono di tenere il Lauro Rossi chiuso per alcuni mesi, cercando di far coincidere questo periodo con la pausa estiva delle stagioni ospitate nel teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovi lavori al Lauro Rossi: "Intervento post terremoto. Sarà chiuso per alcuni mesi"