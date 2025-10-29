Nuovi indizi della Procura su Sempio | atti riservati e contanti per le carte

Laverita.info | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Riesame emergono le contraddizioni sui rapporti (negati) tra l’indagato per l’omicidio di Chiara e uno degli investigatori. Nel verbale del 2 ottobre il superconsulente della famiglia di Andrea «scarica» i legali. 🔗 Leggi su Laverita.info

nuovi indizi della procura su sempio atti riservati e contanti per le carte

© Laverita.info - Nuovi indizi della Procura su Sempio: atti riservati e «contanti per le carte»

News recenti che potrebbero piacerti

nuovi indizi procura sempioGarlasco, nuovi sequestri per Venditti. I pm: “Dentro ci sono di sicuro le prove di versamenti di Sempio” - Servono 'due mesi' e all'interno 'sono sicuramente contenuti elementi utili alla prova' della corruzione e del 'versamento di denaro agli inquirenti' da ... Lo riporta fanpage.it

nuovi indizi procura sempioGarlasco, sequestrati di nuovo computer e cellulari all'ex pm Venditti: che succede - Con la Procura di Brescia che «scopre» le carte dell'inchiesta ... Come scrive iltempo.it

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio convocato per nuovi esami: "Sono tranquillo" - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio convocato per nuovi esami: le misurazioni antropometriche potrebbero ridisegnare la scena del crimine? Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Indizi Procura Sempio