Le squadre della protezione civile di Gaza ispezionano i danni riportati in seguito agli attacchi aerei israeliani avvenuti nella notte che hanno interrotto la tregua. I missili hanno colpito un’abitazione nel centro di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale, mentre palestinesi feriti e morti sono arrivati all’ospedale Nasser della città. L’agenzia di protezione civile di Gaza afferma che questi ultimi attacchi ha ucciso oltre 100 persone nei territori palestinesi, tra i quali ci sono 35 minori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovi attacchi di Israele, la protezione civile soccorre i feriti nelle zone colpite: il video