Nuova viabilità in viale Boccaccio Polemica sulla sperimentazione

I problemi di viale Boccaccio sono noti e da tempo si cercano soluzioni con interventi sulla viabilità. Ora l’Amministrazione comunale ci riprova: su proposta del sindaco Emanuele Antonelli (nella foto) è stato approvato in Giunta il progetto esecutivo per la sperimentazione delle modifiche viabilistiche, con lo scopo di migliorare la circolazione agli incroci tra viale Boccaccio e le vie Bergamo-Broni; Alba-Vizzola; Varzi; Burattana; Cardinal Simone-Cardinal Ferrari. Spiegano dal Comune: "L’attuale schema viabilistico crea code agli incroci con semaforo, specie nelle ore di punta. Si intende pertanto sperimentare la chiusura di tutti i varchi tra le due attuali carreggiate separate, a eccezione delle rotatorie, con modifica conseguente della viabilità e dei semafori, eliminando tutte le svolte a sinistra con obbligodi andare diritto a destra". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

