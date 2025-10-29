Nuova viabilità in viale Boccaccio Polemica sulla sperimentazione
I problemi di viale Boccaccio sono noti e da tempo si cercano soluzioni con interventi sulla viabilità. Ora l’Amministrazione comunale ci riprova: su proposta del sindaco Emanuele Antonelli (nella foto) è stato approvato in Giunta il progetto esecutivo per la sperimentazione delle modifiche viabilistiche, con lo scopo di migliorare la circolazione agli incroci tra viale Boccaccio e le vie Bergamo-Broni; Alba-Vizzola; Varzi; Burattana; Cardinal Simone-Cardinal Ferrari. Spiegano dal Comune: "L’attuale schema viabilistico crea code agli incroci con semaforo, specie nelle ore di punta. Si intende pertanto sperimentare la chiusura di tutti i varchi tra le due attuali carreggiate separate, a eccezione delle rotatorie, con modifica conseguente della viabilità e dei semafori, eliminando tutte le svolte a sinistra con obbligodi andare diritto a destra". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nuova viabilità e quattro aree parcheggio per un totale di circa 150 posti auto - facebook.com Vai su Facebook
Nuova viabilità in viale Boccaccio. Polemica sulla sperimentazione - I problemi di viale Boccaccio sono noti e da tempo si cercano soluzioni con interventi sulla viabilità. Segnala msn.com
Completati i lavori. Nuova illuminazione in viale dei Cappuccini: "Così c’è più vivibilità" - Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica nell’importante arteria all’interno dell’omonimo quartiere cittadino, ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Viale dei Cappuccini. La nuova illuminazione non convince FdI: "Ancora molto da fare" - Il rinnovo dell’illuminazione pubblica in viale dei Cappuccini, terminato questa settimana, non convince Fratelli d’Italia. Segnala ilrestodelcarlino.it