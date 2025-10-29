Nuova segreteria CISL | entra Alessandra Vaninetti Ilaria Urbani segretaria generale aggiunta

Sondriotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è riunito nella mattinata di oggi, mercoledì 29 ottorbre, presso la Sala Mato Grosso di Albosaggia, il Consiglio generale dell'Unione Sindacale Territoriale (UST) della CISL di Sondrio, convocato per alcuni adempimenti statutari e per un confronto sulle principali sfide economiche e sociali. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

