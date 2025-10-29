Nuova segreteria CISL | entra Alessandra Vaninetti Ilaria Urbani segretaria generale aggiunta
Si è riunito nella mattinata di oggi, mercoledì 29 ottorbre, presso la Sala Mato Grosso di Albosaggia, il Consiglio generale dell'Unione Sindacale Territoriale (UST) della CISL di Sondrio, convocato per alcuni adempimenti statutari e per un confronto sulle principali sfide economiche e sociali. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
UST CISL Sondrio: rinnovata la Segreteria. Ilaria Urbani eletta Segretaria Generale Aggiunta, entra Alessandra Vaninetti - Si è riunito oggi presso la Sala Mato Grosso di Albosaggia il Consiglio Generale della UST CISL di Sondrio, convocato per importanti adempimenti statutari e ... Scrive radiotsn.tv
La Cisl di Sondrio ha rinnovato la Segreteria - E’ stata la Sala Mato Grosso di Albosaggia a ospitare oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, il Consiglio Generale della Cisl di Sondrio, convocato per il rinnovo della Segreteria e per un momento di confro ... Come scrive primalavaltellina.it
