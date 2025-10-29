Nuova SEAT Arona 2026 | più robusta connessa e matura

Otto anni dopo il debutto della prima generazione, SEAT Arona si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della propria storia. Progettata, sviluppata e prodotta a Martorell, la nuova Arona 2026 evolve in modo coerente, puntando su uno stile più deciso, interni di qualità superiore e una connettività al passo con i tempi. Con oltre 750.000 unità vendute dal 2017, il B-SUV spagnolo resta un pilastro per il marchio, rappresentando quella combinazione di agilità cittadina e versatilità da viaggio che ha contribuito al suo successo. Non cambia la sua filosofia di fondo: un’auto compatta, maneggevole e divertente da guidare, ma con una personalità più matura e una dotazione che si avvicina sempre più a quella dei modelli di categoria superiore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuova SEAT Arona 2026: più robusta, connessa e matura

Altre letture consigliate

Pronta a partire, inizia la festa. Personalizza la tua nuova SEAT Ibiza con una vasta gamma di accessori originali di qualità esclusiva. Vuoi prenotare un test drive? Vieni a trovarci in Autovega a Vicenza e Romano d’Ezzelino. ? https://tinyurl.com/mvkbeu8s - facebook.com Vai su Facebook

Nuova SEAT Arona 2026: più robusta, connessa e matura - SUV spagnolo si aggiorna dentro e fuori, cresce in qualità e tecnologia ma resta fedele al suo spirito urbano e dinamico ... Si legge su msn.com

Nuove SEAT Ibiza e Arona 2026: stesso spirito giovane, ma più mature che mai - I n occasione del suo 75° anniversario, SEAT rinnova due dei suoi modelli più iconici: Ibiza e Arona. automoto.it scrive

Il facelift 2026 è sobrio, ma chirurgico. Nuovo frontale, interni più moderni, sempre motori a benzina. L'ibrido leggero? In seguito - Nuovo frontale, interni più moderni, sempre motori a benzina. Segnala motorbox.com