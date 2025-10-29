Nuova rotta Wizz Air per la città universitaria dell' Est Europa

Wizz Air ha inaugurato una nuova rotta che collega l'aeroporto di Napoli-Capodichino a Craiova, importante centro economico e universitario del sud della Romania. Il collegamento, operativo da martedì 28 ottobre, prevede due frequenze settimanali – il martedì e il sabato – ed è servito da un.

