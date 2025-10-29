Nuova mappa dei quartieri di Roma tra i cittadini è polemica | Siamo di Talenti non di Cecchina

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentata la nuova mappa dei quartieri di Roma: 327 zone e 22 rioni. Ma non mancano le proteste, soprattutto nel Municipio III, dove alcuni residenti contestano i nuovi confini. Fino al 15 gennaio 2026 si potranno inviare segnalazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

nuova mappa quartieri romaNuova mappa dei quartieri di Roma, tra i cittadini è polemica: “Siamo di Talenti, non di Cecchina” - Ma non mancano le proteste, soprattutto nel Municipio III, dove alcuni residenti contestano i nuovi confini. Lo riporta fanpage.it

nuova mappa quartieri romaRoma ha la sua nuova mappa: quartieri che cambiano tra metodo e identità - Roma è una città sterminata nelle sue dimensioni: l’estensione del comune è la maggiore di tutta Italia, superiore a quello di gran parte delle capitali europee e non solo. Lo riporta tpi.it

nuova mappa quartieri romaLa nuova mappa dei quartieri di Roma: addio alle zone urbanistiche - Roma dice addio alle zone urbanistiche e riscopre quartieri e rioni: una nuova mappa per restituire identità e partecipazione ai cittadini. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuova Mappa Quartieri Roma