Nuova mappa dei quartieri di Roma tra i cittadini è polemica | Siamo di Talenti non di Cecchina

Presentata la nuova mappa dei quartieri di Roma: 327 zone e 22 rioni. Ma non mancano le proteste, soprattutto nel Municipio III, dove alcuni residenti contestano i nuovi confini. Fino al 15 gennaio 2026 si potranno inviare segnalazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alcune vie di Talenti aggregate nel quadrante Cecchina, una parte del quartiere popolare di Vigne Nuove accostato al nuovo e residenziale Casale Nei. Ecco perché alcune zone del municipio III tuonano contro la nuova mappa di Roma Vai su Facebook

Quartieri e rioni: la nuova mappa urbana di Roma La presentazione al MAXXI, alla presenza del sindaco Gualtieri, 48 anni dopo l’istituzione delle 165 zone urbanistiche (155 con l’autonomia di Fiumicino) da parte della giunta Argan - X Vai su X

Nuova mappa dei quartieri di Roma, tra i cittadini è polemica: “Siamo di Talenti, non di Cecchina” - Ma non mancano le proteste, soprattutto nel Municipio III, dove alcuni residenti contestano i nuovi confini. Lo riporta fanpage.it

Roma ha la sua nuova mappa: quartieri che cambiano tra metodo e identità - Roma è una città sterminata nelle sue dimensioni: l’estensione del comune è la maggiore di tutta Italia, superiore a quello di gran parte delle capitali europee e non solo. Lo riporta tpi.it

La nuova mappa dei quartieri di Roma: addio alle zone urbanistiche - Roma dice addio alle zone urbanistiche e riscopre quartieri e rioni: una nuova mappa per restituire identità e partecipazione ai cittadini. Scrive msn.com