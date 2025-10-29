Nuova luce per Piazza del Plebiscito | approvato progetto conclusione entro fine 2026

Approvato il progetto congiunto per la nuova illuminazione monumentale di Piazza del Plebiscito. Interventi anche sul colonnato della Basilica di San Francesco di Paola e sulle botteghe storiche retrostanti. È stato approvato il progetto di riqualificazione illuminotecnica di Piazza del Plebiscito, uno dei luoghi simbolo della città e patrimonio storico-artistico di rilevanza nazionale.

