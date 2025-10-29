Nuova guida per la Neurologia dell’ospedale di Agrigento | arriva Maria Giovanna Randisi

Agrigentonotizie.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dottoressa Maria Giovanna Randisi è la nuova direttrice dell’Unità operativa complessa di Neurologia dell’ospedale San Giovanni di Dio. La nomina è stata formalizzata dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento al termine delle procedure concorsuali.Neurologa agrigentina, Randisi proviene. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

nuova guida neurologia dell8217ospedaleMedicina: Congresso Sin, neurologia tra innovazione, responsabilità e nuova organizzazione - Esperti, 'la vera sfida non solo curare meglio ma anticipare diagnosi, rafforzare prevenzione e costruire percorsi assistenziali più vicini ai pazienti' ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Neurologia, tempi lunghi per le visite. La "tele geriatria" della nuova primaria - Le priorità: tempi delle visite e meno ospedalizzazioni Dopo qualche mese per ambientarsi, sono stati presentati ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Guida Neurologia Dell8217ospedale