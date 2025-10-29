Nuova guida per la Neurologia dell’ospedale di Agrigento | arriva Maria Giovanna Randisi
La dottoressa Maria Giovanna Randisi è la nuova direttrice dell’Unità operativa complessa di Neurologia dell’ospedale San Giovanni di Dio. La nomina è stata formalizzata dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento al termine delle procedure concorsuali.Neurologa agrigentina, Randisi proviene. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
