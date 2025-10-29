Nuoto Thomas Ceccon e i 200 dorso | Kos è raggiungibile?

Oasport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima tappa di  Coppa del Mondo di nuoto a Toronto, Thomas Ceccon è salito per la seconda volta in questa serie sul secondo gradino del podio dei  200 dorso,  alle spalle del campione olimpico e mondiale  Hubert Kos. L’azzurro ha sempre avuto nel mirino olimpico i 200 dorso, ma come già visto in parte a Singapore, non sembrava del tutto convinto di questa possibilità. Alla luce della nuova stagione e della rassegna di World Cup appena conclusa, quali sono ora gli scenari possibili dei  200 dorso di Thomas Ceccon? Raggiungerà mai l’ungherese Hubert Kos? Una nota interessante da fare, che accomuna entrambi i nuotatori, è l’abilità di nuotare egregiamente tutti gli stili. 🔗 Leggi su Oasport.it

nuoto thomas ceccon e i 200 dorso kos 232 raggiungibile

© Oasport.it - Nuoto, Thomas Ceccon e i 200 dorso: Kos è raggiungibile?

Leggi anche questi approfondimenti

nuoto thomas ceccon 200Nuoto, Thomas Ceccon e i 200 dorso: Kos è raggiungibile? - Durante l'ultima tappa di Coppa del Mondo di nuoto a Toronto, Thomas Ceccon è salito per la seconda volta in questa serie sul secondo gradino del podio ... Segnala oasport.it

nuoto thomas ceccon 200Nuoto, Thomas Ceccon record italiano nei 200 dorso! Ma Kos lo batte con un mostruoso primato del mondo - Acqua bianca nella piscina da 25 metri di Toronto (Canada) per la prima giornata di gare dell'ultima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Lo riporta oasport.it

nuoto thomas ceccon 200Noe Ponti e Thomas Ceccon al 51° Trofeo Nico Sapio. - Cookies Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano “cookies”. Lo riporta nuoto.com

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Thomas Ceccon 200