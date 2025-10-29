Nuoto Thomas Ceccon e i 200 dorso | Kos è raggiungibile?

Durante l’ultima tappa di Coppa del Mondo di nuoto a Toronto, Thomas Ceccon è salito per la seconda volta in questa serie sul secondo gradino del podio dei 200 dorso, alle spalle del campione olimpico e mondiale Hubert Kos. L’azzurro ha sempre avuto nel mirino olimpico i 200 dorso, ma come già visto in parte a Singapore, non sembrava del tutto convinto di questa possibilità. Alla luce della nuova stagione e della rassegna di World Cup appena conclusa, quali sono ora gli scenari possibili dei 200 dorso di Thomas Ceccon? Raggiungerà mai l’ungherese Hubert Kos? Una nota interessante da fare, che accomuna entrambi i nuotatori, è l’abilità di nuotare egregiamente tutti gli stili. 🔗 Leggi su Oasport.it

