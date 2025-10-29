Nuoto | come allenarsi con le palette Pro contro e consigli dell' esperto

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tra i vari strumenti a disposizione del nuotatore per migliorare l’allenamento, possono però produrre effetti controproducenti se usate in maniera scorretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nuoto come allenarsi con le palette pro contro e consigli dell esperto

© Gazzetta.it - Nuoto: come allenarsi con le palette. Pro, contro e consigli dell'esperto

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Allenarsi Palette Pro