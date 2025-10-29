Nuoto A Riccione gli assoli dei cussini Canella e Candiani al primo posto

Nello scenario dello Stadio del Nuoto di Riccione si è svolto nel fine settimana il Meeting Trofeo Nuoto Riccione, manifestazione di alto livello che ha visto la partecipazione di numerosi atleti di spicco del panorama nazionale, tra cui Cocconcelli, Lamberti e De Tullio Il Cus Ferrara Nuoto ha inaugurato la nuova stagione agonistica con un esordio convincente, contraddistinto da prestazioni di rilievo e numerosi record personali. La formula dell’evento prevedeva qualifiche sui 50 metri nella giornata di sabato pomeriggio, finali sui 100 metri la domenica pomeriggio e batterie dirette sui 200 metri nella mattinata di domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

