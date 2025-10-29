Novità ai servizi bus da lunedì 3 novembre
Arezzo, 29 ottobre 2025 – Da lunedì 3 novembre 2025, sarà attivata una nuova corsa della linea urbana TRIC con validità feriale, escluso il sabato. La corsa partirà alle ore 14.30 da via B. da Maiano (angolo via Tricca) e avrà come capolinea Porta T. Trieste dove l'arrivo è previsto alle 14.52. Inoltre, sempre da lunedì 3 novembre 2025, sarà effettuata la seguente variazione per la linea extraurbana LS1: la corsa delle ore 14:05 da Badia al Pino St. per Ciggiano-Verniana sarà posticipata alle 14:15; la corsa delle ore 14:35 Verniana per Badia al Pino St. 🔗 Leggi su Lanazione.it
