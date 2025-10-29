novena alle anime sante del purgatorio per sbloccare ogni situazione sesto giorno

Rivolgiamo le nostre intenzioni di preghiera, confidando che la potente e sollecita intercessione delle Anime sante del Purgatorio ci aiuti ad affrontare e superare le prove che ancora ci affliggono. Le anime del Purgatorio, sono anime sante, perché redente da Gesù, che però non hanno ancora raggiunto la pienezza della beatitudine eterna e perciò soffrono. La loro purificazione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

