Novena alle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione sesto giorno

Lalucedimaria.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rivolgiamo le nostre intenzioni di preghiera, confidando che la potente e sollecita intercessione delle Anime sante del Purgatorio ci aiuti ad affrontare e superare le prove che ancora ci affliggono.   Le anime del Purgatorio, sono anime sante, perché redente da Gesù, che però non hanno ancora raggiunto la pienezza della beatitudine eterna e perciò soffrono. La loro purificazione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

novena alle anime sante del purgatorio per sbloccare ogni situazione sesto giorno

© Lalucedimaria.it - Novena alle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione, sesto giorno

Scopri altri approfondimenti

novena anime sante purgatorioNovena alle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione, primo giorno - Preghiamo il primo giorno per ottenere la loro potente intercessione. Lo riporta lalucedimaria.it

Diocesi: Cefalù, dalla Cei 124mila euro per il restauro della chiesa delle Anime Sante del Purgatorio di Caltavuturo - L’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana ha concesso, su richiesta del vescovo di Cefalù, mons. Come scrive agensir.it

VICENDE – Le Anime Sante nei racconti popolari dei Castelli Romani - Nei racconti del focolare dei Castelli Romani le anime del Purgatorio, conosciute comunemente come Anime Sante, occupano una certa rilevanza quasi quanto i fantasmi e le streghe. Segnala ilmamilio.it

Cerca Video su questo argomento: Novena Anime Sante Purgatorio