Novembre antiviolenza al via un mese iniziative | il programma completo del 2025
Il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, rappresenta l'occasione per intensificare le iniziative di sensibilizzazione, per creare momenti di riflessione collettiva e di informazione, aumentando il livello di consapevolezza sui temi legati alla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Al via questo venerdì 24 ottobre "Il tempo delle farfalle 2025 - percorso intorno al 25 novembre" ideato e coordinato dal Centro Antiviolenza Safiya. Quattro appuntamenti per sensibilizzare sul tema dell'eliminazione della violenza sulle donne, e costruire un pe Vai su Facebook
Al Campus di Ravenna uno sportello antiviolenza. Sarà operativo dal mese di novembre 2025 - Al Campus di Ravenna uno sportello dedicato al contrasto della violenza di genere. Si legge su ravennanotizie.it