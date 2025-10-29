Nove arresti e tre denunce nei controlli al Miralfiore e in stazione

Pesaro, 29 ottobre 2025 – Nove arresti, tre denunce, oltre ottanta militari impiegati e svariati controlli tra persone e mezzi. È il bilancio dell’ultima campagna di controlli straordinari del territorio disposta dal comando provinciale dei carabinieri di Pesaro e Urbino, che ha avuto come epicentro il parco Miralfiore e l’area della stazione ferroviaria, zone da tempo sensibili per episodi legati allo spaccio e alla microcriminalità. Dal 13 al 29 ottobre i militari della Compagnia di Pesaro, affiancati dal nucleo cinofili e dalla compagnia d’intervento operativo del 6° battaglione “Toscana” (inviata nel capoluogo pesarese dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per rafforzare il dispositivo di prevenzione ordinario), hanno passato al setaccio i punti più critici del centro urbano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nove arresti e tre denunce nei controlli al Miralfiore e in stazione

