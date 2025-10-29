Notte di Halloween la sporcizia non fa paura | pronto il piano di pulizie straordinarie

Halloween più pulito. Il Gruppo Hera è pronto a mettere in campo un servizio straordinario per fare fronte alla mole di rifiuti prodotti in occasione di ‘Horrorland’ in Fiera. Saranno posizionati bidoni e cassonetti aggiuntivi per la differenziata, previsti turni di raccolta e spazzamento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it