Notte di Halloween la sporcizia non fa paura | pronto il piano di pulizie straordinarie
Halloween più pulito. Il Gruppo Hera è pronto a mettere in campo un servizio straordinario per fare fronte alla mole di rifiuti prodotti in occasione di ‘Horrorland’ in Fiera. Saranno posizionati bidoni e cassonetti aggiuntivi per la differenziata, previsti turni di raccolta e spazzamento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
