Notte corta luci accese | il cuore ne paga il prezzo
La notte è diventata corta, spesso troppo chiara, e il nostro cuore paga il conto. Dall’ufficio che si allunga fino a tardi agli schermi accesi a mezzanotte, le abitudini spezzate sommano piccoli scarti che, giorno dopo giorno, pesano sul sistema cardiometabolico. A richiamarci all’ordine, oggi, sono i cardiologi statunitensi con una presa di posizione netta. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
