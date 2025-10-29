Notte bianca dei bambini a Campomorone con giochi di fuoco spettacoli e crepes
Venerdì 31 ottobre, alle ore 21 presso l’Anfiteatro dei Giardini Dossetti a Campomorone avrà luogo “La notte bianca dei bambini” una manifestazione rivolta prevalentemente ai più piccoli (ma non solo).L’evento, dal titolo “Spettacolo Gran Galà”, a cura della Compagnia Lux Arcana, sarà animato con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
