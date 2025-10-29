Nothing Phone 3a Lite 249 euro e l' illusione di una batteria che si cambia

Il nuovo smartphone della serie 3a mantiene design trasparente e il display AMOLED, ma rinuncia a parte della potenza e della fotocamera per restare sotto i 300 euro anche per il modello da 256 GB. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Nothing Phone (3a) Lite, 249 euro e l'illusione di una batteria che si cambia

