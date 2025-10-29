Nothing lancia l’economico Phone 3a Lite una reinterpretazione di CMF Phone 2 Pro

Nothing Phone (3a) Lite è il primo smartphone economico targato Nothing, ispirato in gran parte dal cugino CMF Phone 2 Pro. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Nothing lancia l’economico Phone (3a) Lite, una reinterpretazione di CMF Phone 2 Pro

Scopri altri approfondimenti

Nothing, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe pronta a lanciare sul mercato, entro al fine del 2025, il Phone (3a) Lite. Arrivano anche indicazioni su colori e specifiche tecniche. Vai su Facebook

Nothing Phone (3a) Lite, confermata la data di lancio: manca pochissimo - X Vai su X

Abbiamo la data di lancio ufficiale di Nothing Phone (3a) Lite, ed è vicina - Nothing Phone (3a) Lite ha una data di presentazione ufficiale: il primo smartphone entry lever del marchio sarà lanciato a brevissimo. Riporta tuttoandroid.net

Nothing Phone (3a) Lite: debutto ufficiale il 29 Ottobre - level che sarà presentato mercoledì 29 ottobre a ... Come scrive tecnoandroid.it

Nothing Phone (3a) Lite, il nuovo smartphone verrà presentato ufficialmente tra due giorni - Nothing ha annunciato ufficialmente la data di presentazione del Phone (3a) Lite, lo smartphone che punta sulla fascia bassa. Come scrive msn.com