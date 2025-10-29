Norton-Cuffy Juve | priorità al colpo sulla fascia destra anche con Spalletti Come cambiano le strategie dei bianconeri in vista di gennaio

Norton-Cuffy Juve: i bianconeri spingono per il colpo sulla fascia destra anche con Spalletti. Ecco le strategie in vista di gennaio. La rivoluzione in panchina non cambia le priorità del calciomercato Juve. Con Luciano Spalletti ormai prossimo dalla Juventus, la dirigenza bianconera continua a lavorare per rinforzare la rosa a gennaio, e l’obiettivo numero uno resta un esterno destro a tutta fascia. Come riportato da Tuttosport, il nome più caldo sul taccuino resta quello di Brooke Norton-Cuffy. QUI: Spalletti alla Juventus è la scelta giusta: i retroscena della trattativa e come cambia la squadra – VIDEO di Marco Baridon Un profilo che piace (anche) a Spalletti?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norton-Cuffy Juve: priorità al colpo sulla fascia destra anche con Spalletti. Come cambiano le strategie dei bianconeri in vista di gennaio

