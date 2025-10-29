Norimberga | il trailer del film con Russell Crowe
Arriva al cinema in Italia il 18 dicembre con Eagle Pictures Norimberga, il nuovo film scritto e diretto da James Vanderbilt, che adatta per il grande schermo The Nazi and the Psychiatrist di Jack El-Hai. A dare vita ai protagonisti della storia, die premi Oscar: Russell Crowe e Rami Malek. La trama di Norimberga. All’indomani della Seconda guerra mondiale, mentre il mondo è ancora sconvolto dagli orrori dell’Olocausto, al tenente colonnello Douglas Kelley (il premio Oscar Rami Malek ), psichiatra dell’esercito americano, viene affidato un incarico senza precedenti: valutare la sanità mentale di Hermann Göring (il premio Oscar Russell Crowe ), il famigerato ex braccio destro di Hitler, e di altri alti gerarchi nazisti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
