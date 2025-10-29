Nordio e la litania petulante | la riforma della giustizia diventa uno scontro di potere

“Aspettiamo domani le dichiarazioni di voto e la conclusione. Avevo già dato risposte preventive in varie interviste, visto che le osservazioni di oggi sono state la solita litania petulante ”. Con queste parole, pronunciate lasciando il Senato, Carlo Nordio ha dato il colpo di grazia a un confronto già avvelenato. La definizione – “litania petulante” – è diventata in poche ore il simbolo del clima di guerra aperta sulla riforma della giustizia, un provvedimento che spacca la politica, la magistratura e lo stesso equilibrio istituzionale del Paese. Il ministro non ha replicato in Aula, ma la sua frase è bastata a incendiare l’opposizione e a inasprire la frattura con le toghe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

