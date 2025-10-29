Nordio a La Russa | Gioco non valeva la candela? Valeva un candelabro
(Adnkronos) – "Valeva un candelabro.". Replica così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, uscendo dal Senato, ai giornalisti che gli domandano delle parole del presidente Ignazio La Russa, che ieri sera, mentre era alla Buvette, in compagnia dello stesso Nordio, aveva detto: "Giusta la separazione delle carriere ma forse il gioco non valeva la candela.". "Io . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
