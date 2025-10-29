' Non tutto è come sembra' Simone Guidi di Bagno espone a Palazzo Turchi di Bagno
Fino a domenica 16 novembre, il Salone delle Mostre Temporanee del Sistema Museale di Unife situato al piano terra di Palazzo Turchi di Bagno, ospita la mostra di Simone Guidi di Bagno dal titolo 'Non tutto è come sembra'.Oltre settanta opere, tra disegni, acquerelli, acrilici, compresi tra gli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
