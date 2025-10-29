Non solo 25 novembre un mese di iniziative contro la violenza sulle donne
Per ricordare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, torna anche quest'anno la rassegna di eventi dal titolo "Non solo 25 novembre" organizzata dal comune di Mandello del Lario.“Il ‘Non solo 25 novembre’ sta a significare che l'attenzione su questo argomento non si deve. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
"Non solo 25 novembre", un mese di iniziative contro la violenza sulle donne - Torna la rassegna di Mandello: "L'attenzione al tema non si deve fermare a una giornata, ma tutti noi dobbiamo essere sempre vigili" ... Lo riporta leccotoday.it
Riccione, le iniziative contro la violenza di genere in attesa del 25 novembre - Per sradicare la violenza contro le donne è indispensabile tradurre l'impegno in azioni concrete e capillari, che vanno dalla formazione più specialistica ... Come scrive chiamamicitta.it
Oggi è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le iniziative in Italia - Una data simbolica per sensibilizzare su una piaga che coinvolge tutto il mondo. gazzetta.it scrive