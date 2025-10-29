Non risponde ai familiari la polizia sfonda la finestra e lo trova addormentato e con la droga
Non risponde ai familiari che, preoccupati, lanciano l'allarme. Intervengono polizia e vigili del fuoco che sfondano la finestra di casa e lo trovano addormentato e con cocaina e hashish. L'uomo, un 47enne di Viterbo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nell'ambito dei servizi di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
