Non risponde ai familiari la polizia sfonda la finestra e lo trova addormentato e con la droga

Viterbotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non risponde ai familiari che, preoccupati, lanciano l'allarme. Intervengono polizia e vigili del fuoco che sfondano la finestra di casa e lo trovano addormentato e con cocaina e hashish. L'uomo, un 47enne di Viterbo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nell'ambito dei servizi di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

