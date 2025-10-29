Non raccoglie gli escrementi dei suoi due cani viene incastrato con le telecamere | maxi-multa per un padrone a Venaria Reale

Una maxi-multa da 1.200 euro è stata inflitta dagli agenti della polizia locale di Venaria Reale a un italiano sulla quarantina, residente nella cittadina, che aveva l'abitudine consolidata di non raccogliere le deiezioni dei suoi due cani. L'uomo è stato smascherato nel corso di ottobre 2025 da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

