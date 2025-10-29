Non può essere vero Dramma in vacanza mamma Lara muore davanti ai 3 figli

Una vacanza che doveva essere un momento di riposo e spensieratezza si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. Lara De Cassan, 37 anni, è morta improvvisamente durante un soggiorno a Sharm el-Sheikh, in Egitto, dove si trovava insieme alla sua famiglia. Un malore in acqua, forse un arresto cardiaco, non le ha lasciato scampo nonostante i soccorsi immediati. La notizia del decesso ha rapidamente raggiunto Arabba, il paese d’origine della giovane donna, gettando nello sconforto la vallata del Livinallongo del Col di Lana. >> “Lascia la Rai proprio lui”. Terremoto improvviso nella televisione italiana, la notizia sullo storico conduttore dopo le polemiche Lara era una figura molto conosciuta e amata nel suo territorio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it