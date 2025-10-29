Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo o perché abbiamo un figlio che ormai è grande o per la religione Non c’è una regola nell’amore nelle decisioni di una coppia
Dopo sedici anni di vita insieme, un figlio, una separazione e un riavvicinamento inaspettato, Vanessa Incontrada ha deciso di dire sì a Rossano Laurini. Non per dovere, non per convenzioni, ma per un sentimento rinnovato e profondo. In un'intervista esclusiva a Vanity Fair, l'attrice e conduttrice ha raccontato i dettagli di questa scelta spontanea, che arriva in un momento di piena consapevolezza.
«È la prima volta che mi sposo nella vita e mi diverte molto. Non organizzo un matrimonio perché c'è un tempo in cui bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio, che ormai è grande, o per la religione. Non c'è una regola nell'amore, nelle decisioni di una coppia
