D opo sedici anni di vita insieme, un figlio, una separazione e un riavvicinamento inaspettato, Vanessa Incontrada ha deciso di dire sì a Rossano Laurini. Non per dovere, non per convenzioni, ma per un sentimento rinnovato e profondo. In un’intervista esclusiva a Vanity Fair, l’attrice e conduttrice ha raccontato i dettagli di questa scelta spontanea, che arriva in un momento di piena consapevolezza. Vanessa Incontrada, testimonial per Dolce e Gabbana X Leggi anche › Vanessa Incontrada racconta il ritorno di fiamma con Rossano Laurini: «Siamo ripartiti dai nostri errori» Vanessa Incontrada si sposa con Rossano Laurini. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio, che ormai è grande, o per la religione. Non c’è una regola nell’amore, nelle decisioni di una coppia»