Non mi affittano casa perché ho una figlia Io e il mio compagno costretti a vivere da mia madre in una stanza

"Siamo una famiglia di tre persone con una cagnolina maltese", risponde all'annuncio di un appartamento in affitto a Roma Alessia Casadei, 39 anni, che sta cercando casa con il suo compagno. "Tre adulti?", chiedono dall'agenzia immobiliare. "No, due adulti e una bambina di 6 anni", replica lei. 🔗 Leggi su Today.it

