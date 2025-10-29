Personaggi Tv. Nello studio di Quarta Repubblica, Rita Dalla Chiesa, ha lanciato un avvertimento rivolto ai cittadini italiani. E non ha mancato di lanciare qualche frecciatina ironica che ha fatto sorridere il pubblico e, forse, arrossire qualche truffatore all’ascolto. Cos’è successo? Leggi anche: Elezioni Paesi Bassi, i numeri sono clamorosi: il voto che può cambiare l’Europa Telefonate truffaldine: il nuovo incubo degli italiani. Altro che squilli d’amore! In Italia, ormai, se il telefono suona, c’è da preoccuparsi. Il fenomeno delle chiamate moleste cresce senza pietà: numeri misteriosi, voci suadenti e, dietro l’angolo, il rischio di ritrovarsi con i dati personali in ostaggio di qualche furbacchione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non fatevi fregare”. La denuncia di Rita Dalla Chiesa che avverte gli italiani (VIDEO)