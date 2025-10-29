Non è un ritiro dall’Europa Ma solo dalla Romania gli Usa richiamano 800 soldati Rientri anche da Ungheria Bulgaria e Slovacchia

Roma, 29 ottobre 2025 – Tutti minimizzano, ma la decisione non è di quelle che passano sotto traccia: gli Stati Uniti ritireranno circa 800 soldati dalla Romania. A dare la notizia questa mattina è stato il media rumeno G4Media.ro, che citando fonti ufficiali ha riferito che l'annuncio è stato dato lunedì nell'ambito del quadro ufficiale della Nato. Gli Stati Uniti ritireranno anche le truppe da Bulgaria, Ungheria e Slovacchia. Si tratta di una decisione della Casa Bianca, scrive il media rumeno, quindi ha effetto immediato, ma teoricamente il Congresso può ancora modificarla. Le truppe americane sono di stanza in Romania nelle basi di Mihail Kogelniceanu, Deveselu e Câmpia-Turzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

