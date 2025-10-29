Non dovete passare con lo scooter sul marciapiede In due scendono dal mezzo e lo pestano

29 ott 2025

Ha rimproverato due uomini che, a bordo di uno scooter, stavano marciando su una parte del marciapiede sulla via Prenestina. Loro, di tutta risposta, lo hanno picchiato utilizzando anche un frammento di vetro. La vittima, un 48enne romano, è ha già subito una operazione e ora ne subirà una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

