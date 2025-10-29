Non ci sono parole | addio La notizia e tutto il dolore di Clementino Ma è un lutto che fa piangere tutti

29 ott 2025

È scomparso all’ospedale Cardarelli di Napoli dove era ricoverato per una polmonite. Durante il ricovero i medici avevano scoperto anche un tumore. Così la città si è svegliata più silenziosa, come se il suo sassofono avesse smesso di respirare con lei. Perché James Senese non era solo un musicista: era l’anima stessa di una Napoli ribelle e poetica, quella che ha trovato nella musica la sua voce più autentica. Tra i primi a ricordarlo con emozione è stato Clementino, che attraverso il sito Fanpage ha voluto condividere il suo dolore e la sua gratitudine per un artista che ha cambiato la storia del suono partenopeo e italiano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

