Non ci sono parole addio La notizia e il dolore di Clementino | un lutto che fa piangere tutti

Notizie da lacrima facile (ma con il sorriso amaro): il grande musicista non c’è più. È successo tra le mura dell’ospedale Cardarelli, dove il re napoletano si era ricoverato per una polmonite. Ma, come in una trama degna di una soap, i medici scoprono anche un tumore. Napoli stamattina si è svegliata più silenziosa, come se il sassofono avesse smesso di respirare insieme a lei. E chi lo conosce sa che non era solo un musicista, ma l’incarnazione della città più ribelle e poetica d’Italia. Il primo a piangere pubblicamente è stato Clementino, che tra una registrazione e l’altra di The Voice, ha trovato il tempo di raccontare il suo dolore. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Non ci sono parole, addio”. La notizia e il dolore di Clementino: un lutto che fa piangere tutti

News recenti che potrebbero piacerti

“Non ci sono parole Ciao Maestro James Riposa in pace. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato! Fai buon viaggio e salutami a Zio Pino ” Foto dal profilo social di @clementinoiena #JamesSenese #LaBellaMusica #Napoli Vai su Facebook

Deliverare, benchmark, mission, debriefare. Sono tutte parole che Adriana, la protagonista di "Una cosa stupida", usa quotidianamente. Ma cosa succede se per tanto tempo si parla di argomenti futili in modo così serio? Lo racconta @tudifrudi nel suo romanz - X Vai su X

Perché Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati?/ Dure parole di lei a Uomini e Donne - Sotto lo sguardo di Maria De Filippi, Cristina ha accusato Gianmarco di essere un immaturo e di non aver mai pensato a lei e alla loro relazione e che per lui non esisteva. Come scrive ilsussidiario.net

Burioni dice addio ai social: "Basta insulti e minacce, sono stanco di essere usato come una sputacchiera" - Il virologo ha salutato gli utenti Facebook con un lungo messaggio e ha annunciato il suo "trasloco" sulla piattaforma a pagamento Substack: "Dopo 10 anni dico stop. today.it scrive

PSG, non tutti sono contenti. Caso Beraldo: Luis Enrique lo elogia ma lui pensa all'addio - Alla vigilia della sfida contro il Lorient, Luis Enrique ha speso parole di grande apprezzamento per Lucas Beraldo (21 anni). Lo riporta tuttomercatoweb.com