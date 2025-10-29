Non ci sono parole addio La notizia e il dolore di Clementino | un lutto che fa piangere tutti

Tvzap.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notizie da lacrima facile (ma con il sorriso amaro): il grande musicista non c’è più. È successo tra le mura dell’ospedale Cardarelli, dove il re napoletano si era ricoverato per una polmonite. Ma, come in una trama degna di una soap, i medici scoprono anche un tumore. Napoli stamattina si è svegliata più silenziosa, come se il sassofono avesse smesso di respirare insieme a lei. E chi lo conosce sa che non era solo un musicista, ma l’incarnazione della città più ribelle e poetica d’Italia. Il primo a piangere pubblicamente è stato Clementino, che tra una registrazione e l’altra di The Voice, ha trovato il tempo di raccontare il suo dolore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

