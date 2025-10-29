Non c’è dazio che tenga a settembre l’export del Made in Italy negli Usa vola al 34,4 per cento Schiaffo ai catastrofisti
Non c’è dazio che tenga. Il mese di settembre 2025 segna un mese di forte ripresa per il commercio estero italiano verso i mercati extra Ue. Secondo i dati diffusi dall’Istat, l’export è cresciuto del 9,9% su base annua (dopo il -7,0% di agosto); mentre le importazioni hanno registrato un incremento del 16,9%. Il saldo commerciale con i paesi extra Ue27 è positivo per 2,7 miliardi di euro. Balzo di esportazioni verso gli Stati Uniti. Quel che salta all’occhio da questi numeri -e che è il dato determinante per il risultato complessivo – è il balzo delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che a settembre sono aumentate del 34,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:pari a +12,0% se si escludono le commesse una tantum di mezzi di navigazione marittima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
