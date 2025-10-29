Non bevete acqua nelle bottiglie Matteo Bassetti perché dice no alle bottiglie di plastica

“Non bevete acqua dalle bottiglie di plastica”. Con queste parole il virologo Matteo Bassetti ha lanciato un avvertimento che ha subito attirato l’attenzione degli italiani. Il medico ha pubblicato un video sui social per spiegare i rischi legati a un gesto quotidiano e apparentemente innocuo. L’annuncio, diventato rapidamente virale, ha scatenato centinaia di reazioni e commenti, tra chi ha espresso sorpresa e chi ha chiesto chiarimenti. Un messaggio che Bassetti ha voluto diffondere per sensibilizzare sull’importanza di scelte più consapevoli. Nel suo video, l’infettivologo parte da una riflessione semplice ma sorprendente: “Sapete che acqua ci va nelle bottigliette di plastica, o nelle bottiglie di plastica? Nel 64 per cento è la stessa acqua del rubinetto che potete avere a casa vostra, magari con un piccolo filtro che permetta di renderla più buona”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it