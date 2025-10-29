Non bevete acqua nelle bottiglie L’allarme di Bassetti | gravi conseguenze

– Matteo Bassetti, noto infettivologo, ha recentemente diffuso un messaggio di forte impatto riguardo al consumo di acqua in bottiglie di plastica. Attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, il medico ha sottolineato i potenziali rischi legati a questa abitudine quotidiana, richiamando l’attenzione di un ampio pubblico e generando numerosi dibattiti e richieste di chiarimenti. . Bassetti parte da un dato spesso sottovalutato: nel 64% dei casi, l’ acqua contenuta nelle bottiglie di plastica proviene dalle stesse fonti dell’acqua di rubinetto domestica, a volte sottoposta a semplici processi di filtrazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Non bevete acqua nelle bottiglie”. L’allarme di Bassetti: gravi conseguenze

