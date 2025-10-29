Noi viticoltori tra le vigne più alte d’Italia

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’avventura dei vigneti ai piedi del Monte della Riva, i più alti dell’ Emilia Romagna e tra i più i quota d’Italia. iniziata nel 2019. Questa è una storia che parla di agricoltura, di nuove opportunità rese possibili dal cambiamento climatico e dall’ innovazione agronomica, ma anche di molto altro. Dietro la resistenza dei vitigni PIWI, meno insidiati dalle malattie grazie alla ‘parentela genetica’ con l’uva fragola, c’è anche quella dei cinque agricoltori che, al momento, compongono la società agricola semplice Viticoltori Alto Appennino Emiliano. I loro nomi sono Francesco Penazzi, Marco Ventura, Stefano Zanini, Michele Sandri, Filippo Missiroli, agronomi, ex manager e antropologi di formazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Noi, viticoltori tra le vigne più alte d’Italia"

