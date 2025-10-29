Noi non ci lamentiamo ma facciamo attenzione non siamo scemi Qualcuno voleva mandare messaggi particolari | Conte attacca ancora l’Inter

Antonio Conte vince ancora con il suo Napoli in campionato, ma nel post gara torna a lanciare una frecciatina all’Inter dopo i fatti di domenica, con i nerazzurri che si sono lamentati del calcio di rigore fischiato ai campani, poi ritenuto un grosso errore da parte del designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Il Napoli ha trionfato 0-1 in casa del Lecce, salendo a 21 punti e rimanendo in testa alla classifica. A decidere il match è stato un gol di Zambo Anguissa nel secondo tempo, dopo l’errore su rigore da parte di Francesco Camarda. A far discutere sono state però le dichiarazioni di Conte nel post gara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Noi non ci lamentiamo ma facciamo attenzione, non siamo scemi. Qualcuno voleva mandare messaggi particolari”: Conte attacca ancora l’Inter

