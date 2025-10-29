Nocera Superiore per la Commemorazione dei Defunti navetta gratuita verso il cimitero

In occasione delle imminenti ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, l’amministrazione comunale di Nocera Superiore ha organizzato un servizio di trasporto gratuito per facilitare l'accesso al cimitero cittadino. L'iniziativa, prevista per le giornate di sabato 1 e domenica 2. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Mercoledì 22 ottobre a Nocera Superiore, si è tenuta l’assemblea regionale dei Comitati della Campania. Ad aprire i lavori il Sindaco Gennaro D’Acunzi, insieme al Presidente Regionale Stefano Tangredi ed alla Presidente territoriale Antonia Carpentieri In di Vai su Facebook

Nocera Superiore: servizio trasporto gratuito per il Cimitero comunale - L'articolo Nocera Superiore: servizio trasporto gratuito per il Cimitero comunale proviene da OttoPagine. Da msn.com

Commemorazione defunti: mons. Giudice (Nocera Inferiore-Sarno), “con San Francesco cerchiamo di balbettare la parola sorella anche per la morte” - "Si avvicina 'l’estate fredda dei morti' (cfr Novembre, Giovanni Pascoli), il mese di Novembre, e come Chiesa siamo invitati a meditare su questa realtà e sul grande mistero, illuminato solo dalla fed ... Lo riporta agensir.it

Nocera Inferiore. Navetta gratuita per il Cimitero nei giorni dei defunti - In occasione della commemorazione dei defunti, l’Amministrazione comunale ha predisposto un servizio di trasporto navetta gratuito per facilitare gli spostamenti dei cittadini da e verso il Cimitero c ... Lo riporta agro24.it